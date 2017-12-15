Экс-министра РФ Улюкаева приговорили к 8 годам колонии строгого режима

Бывшего министра экономического развития Российской Федерации Алексея Улюкаева, подозреваемого в вымогательстве взятки в размере 2 миллионов долларов, осудили на 8 лет лишения свободы в колонии строгого режима.

Об этом сообщает Medusa.

Обвинение настаивало на 10 годах строгого режима, а также штрафе в размере 500 миллионов рублей. Суд, однако, вынес другое решение, хотя и не намного смягчено. Улюкаеву дали 8 лет лишения свободы и штраф в размере 130 миллионов. Ему также запретили занимать руководящие должности в течение 8 лет.

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Напомним, российского министра задержали 15 ноября 2016 года сотрудники ФСБ во время получения взятки в размере 2 млн долларов. По версии следствия, Улюкаев требовал деньги от представителя "Роснефти" за законную выдаче положительного заключения и оценки сделки по приобретению государственного пакета акций компании "Башнефть".

Главным судьей в процессе стал одиозный Артур Карпов, который за вынесение политических решений по делам попал в списки Магнитского и Савченко.

Председатель правительства Российской Федерации Дмитрий Медведев назвал задержание министра экономического развития Алексея Улюкаева тяжелым событием, которое выходит за пределы понимания.