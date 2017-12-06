Журнал Time назвал "человеком года" женщин, которые первыми рассказали о сексуальных домогательствах

Американский журнал Time назвал «Человеком года» "нарушителей молчания" - женщин, которые первыми рассказали о сексуальных домогательствах в шоу-бизнесе и других сферах общественной жизни. Об этом говорится в публикации на сайте журнала.

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В число этих женщин входят актриса Эшли Джадд, певица Тейлор Свифт, экс-инженер компании Uber Сьюзан Фаулер.

На втором месте после подсчета голосов за звание человека года оказался президент США Дональд Трамп, на третьем - генсек ЦК Коммунистической партии Китая Си Цзиньпин.

Напомним, что в прошлом году журнал Time назвал человеком года Дональда Трампа.

Как сообщал УНИАН, волна сообщений о сексуальных домогательствах возникла после того, как The New York Times опубликовал расследование, в котором говорилось, что голливудский продюсер Харви Вайнштейн десятилетиями приставал к женщинам. Несколько десятков актрис выступили с публичными заявлениями о сексуальных домогательствах со стороны Харви Вайнштейна. Среди них - Роуз Макгоуэн, Азия Ардженто, Анджелина Джоли, Гвинет Пэлтроу и другие.