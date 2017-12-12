Секс, наркотики и криптовалюта: появились подробности гибели успешной модели

Успешная 18-летняя модель Ивана Смит, которая разбилась насмерть, упав с балкона 20-го этажа, в ночь смерти находилась на секс-вечеринке. Об этом передает News.com.au.

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Семья девушки заявила о том, что вечеринка, на которой произошла трагедия, была в доме свингеров - "богатого американского торговца криптовалютой" и его жены из Казахстана.

Отец Иваны утверждает, что видел синие следы на шее девушки, которые напоминают отпечатки пальцев. Также он сообщил, что соседи слышали крики в квартире незадолго до гибели его дочери.

Кроме этого, в результате медэкспертизы в организме Иваны нашли алкоголь и экстази.

"Полиция ничего не делает с этой информацией и просто хочет замять дело", - сетует отец модели.