Израильские военные обстреляли сектор Газа в ответ на ракетный удар

Израильские военные нанесли удар по позициям палестинского движения «Хамас» в секторе Газа в ответ на ракетный удар. Об этом сообщается в Twitter Армии обороны Израиля, передает РБК.

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Как отмечается в сообщении, целью военных были позиции боевиков на севере сектора.

Во понедельник вечером, 11 декабря, израильская система ПРО сбила ракету, которая была выпущена с палестинской территории.

В результате инцидента никто не пострадал, а также не было зафиксировано разрушений. Израильские военные заявили, что за пуск ракеты несет ответственность «Хамас».

יירוט הרקטה מעל אשקלון pic.twitter.com/gUFD3AEVQA — כאן חדשות (@kann_news) December 11, 2017

Последнее обострение отношений между Израилем и Палестиной связано с решением США признать Иерусалим израильской столицей.

Как сообщал УНИАН, 6 декабря президент США Дональд Трамп заявил, что пришло время официально признать Иерусалим столицей Израиля. По его словам, он распорядился начать подготовку к переезду посольства США из Тель-Авива в Иерусалим.

В свою очередь Нетаньяху призвал все страны признать Иерусалим столицей этой страны.

В то же время в Европейском Союзе и генсек ООН выступают за то, что Иерусалим должен быть столицей двух государств - Израиля и Палестины.

В МИД Украины заявили, что выступают за соблюдение норм международного права в вопросе о статусе Иерусалима и призвали мировое сообщество к возобновлению переговорного процесса по ближневосточному мирному урегулированию.