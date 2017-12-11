Полиция назвала взрыв на автовокзале Нью-Йорка террористической атакой

Взрыв в Нью-Йорке в Манхэттене на автовокзале был "попыткой террористического нападения" с использованием "низкотехнологического устройства". Об этом сообщили власти города, как передает BBC.

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Полиция сообщила о задержании подозреваемого, который получил травмы во время инцидента.

Всего в результате взрыва пострадали четверо, их жизни ничего не угрожает.

Ранее сообщалось, что у Таймс-сквер на Манхэттене на территории автобусной станции прогремел взрыв.