Полиция назвала взрыв на автовокзале Нью-Йорка террористической атакой
17:30, 11 декабря 2017Мир
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В полиции также отметили, что в ее ходе было использовано "низкотехнологичное устройство".
Полиция сообщила о задержании подозреваемого / фото twitter.com/BBCBreaking
Взрыв в Нью-Йорке в Манхэттене на автовокзале был "попыткой террористического нападения" с использованием "низкотехнологического устройства". Об этом сообщили власти города, как передает BBC.
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Полиция сообщила о задержании подозреваемого, который получил травмы во время инцидента.
Всего в результате взрыва пострадали четверо, их жизни ничего не угрожает.
Ранее сообщалось, что у Таймс-сквер на Манхэттене на территории автобусной станции прогремел взрыв.
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