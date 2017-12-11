Взрыв в Нью-Йорке: взрывчатка была прикреплена к подрывнику (видео)
По предварительным данным, при взрыве в Нью-Йорке пострадали по меньшей мере два человека: подрывник и случайный прохожий.
У человека, который устроил взрыв на автовокзале на Манхэттене, взрывчатка была привязана к телу. Об этом сообщает Associated Press со ссылкой на источник в правоохранительных органах.
По мнению сотрудников правоохранительных органов, взрыв был «умышленным действием», передает NBC News. При этом в полиции подчеркнули, что самодельная бомба взорвалась либо преждевременно, либо частично.
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К расследованию инцидента подключилось подразделение ФБР, занимающееся терроризмом.
По предварительным данным, при взрыве пострадали по меньшей мере два человека: подрывник и случайный прохожий. Об этом сообщает ТСН со ссылкой на Sky News.
По данным офицера полиции, пострадал сам подрывник, который произвел взрыв самодельного устройства, а также один из случайных прохожих.
Злоумышленник задержан.
В то же время, сообщается, что к месту событий стягивают военных и продолжают приезжать «скорые».
Как сообщал УНИАН, сегодня на автобусной станции возле Таймс-сквер в Нью-Йорке произошел взрыв. Автостанция является крупнейшей в США, она обслуживает 65 млн человек ежегодно.
UPDATE: CCTV footage of the moment of explosion inside the transit tunnel in Manhattan pic.twitter.com/iBLlGvk6n5— News_Executive (@News_Executive) December 11, 2017