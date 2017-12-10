Утро начинается не с кофе: СМИ узнали распорядок дня Трампа
07:24, 10 декабря 2017Мир
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Прямо после пробуждения президент США Трамп начинает писать в твиттер.
Президент США Дональд Трамп / REUTERS
Газета The New York Times узнала от приближенных лиц президента США Дональда Трампа его распорядок дня.
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По информации издания, Трамп просыпается в 5.30 и начинает день с просмотра телевизора. Сначала он включает телеканал CNN, затем переключается на шоу Fox&Friends на Fox News, иногда смотрит передачу Morning Joe. Всего же, как отмечает газета, Трамп проводит у телевизора от четырех до восьми часов в день.
Также отмечается, что прямо после пробуждения президент США начинает писать в твиттер. Иногда с самого утра он прямо в пижаме идет в переговорную комнату Белого дома, чтобы подписать документы.
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