Совбез ООН не поддержал решение США по Иерусалиму

Совет безопасности ООН провел в пятницу, 8 декабря, экстренное заседание, посвященное признанию США Иерусалима столицей Израиля. Все 14 государств-членов дистанцировались от одностороннего решения Трампа и подвергли его критике. Однако, учитывая право вето США, Совбез не стал принимать ни совместного заявления, ни резолюции, пишет DW.

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Представитель Египта в ООН назвал решение "опасным прецедентом", в то время как дипломаты Великобритании, Италии, Швеции и (не представленной в Совбезе) Германии выступили с совместным критическим заявлением. Это решение, по мнению представителей европейских стран при ООН, "не соответствует резолюциям ООН" и "ничем не поможет установлению мира в регионе".

Постоянный представитель США при ООН Никки Хейли заверила, что США признали Иерусалим столицей "во имя мира". "Я понимаю опасения членов, созвавших это заседание. Все изменения протекают тяжело, но мы никогда не должны забывать, чего может достичь правда", - подчеркнула она.

Дональд Трамп 6 декабря заявил, что "пришел к выводу, что настало время признать Иерусалим столицей Израиля". Президент США поручил Госдепартаменту запустить процесс перевода посольства США из Тель-Авива в Иерусалим. "Этот процесс начинается незамедлительно", - отметил Трамп. В то же время он подписал документ, согласно которому переезд посольства в Иерусалим откладывается на шесть месяцев.