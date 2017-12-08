Лучшие фото недели: эпопея с Саакашвили, палестинцы против Трампа и адская стихия в Калифорнии (фотоподборка)

17:02, 08 декабря 2017
Мир
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Подборка самых впечатляющих фотографий со всего мира, опубликованных на фотосервисе Reuters в течение уходящей недели.

Калифорнию охватили масштабные лесные пожары, 5 декабря / REUTERS

В ночь с 3 на 4 декабря Луна достигла наибольших видимых размеров за 2017 год. Явление под названием суперлуние могли наблюдать во всем мире.

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Утром 5 декабря к экс-председателю Одесской ОГА, лидеру "Руха новых сил" Михеила Саакашвили с обысками пришли силовики. Позже его задержали, однако через несколько часов политик был силой освобожден его сторонниками. После этого все они отправились к Раде, где обустроили палаточный городок с баррикадами.

Тем временем 6 декабря президент США Дональд Трамп объявил о намерении признать Иерусалим столицей Израиля, после чего палестинцыустроили массовые протесты.

Калифорнию же на этой неделе охватили масштабные пожары, где из-за мощной стихии уже эвакуировали более 200 тысяч человек.

ПС: Последняя фото в галерее - приятный бонус :)

Суперлуна над французским Марселем в ночь на 4 декабря
Суперлуна над французским Марселем в ночь на 4 декабря /  © REUTERS
Суровый китайский мужчина на пляже в Яньтае, 4 декабря
Суровый китайский мужчина на пляже в Яньтае, 4 декабря /  © REUTERS
Первая рожденная во Франции панда получила имя ''воплощение мечты'', 4 декабря
Первая рожденная во Франции панда получила имя "воплощение мечты", 4 декабря /  © REUTERS
Протестующие против изменений в законы о забастовках пытаются помочь пострадавшему полицейскому после штурма Минтруда в Афинах, Греция, 5 декабря
Протестующие против изменений в законы о забастовках пытаются помочь пострадавшему полицейскому после штурма Минтруда в Афинах, Греция, 5 декабря /  © REUTERS
Саакашвили, освобожденный из машины силовиков своими сторонниками в Киеве, 5 декабря
Саакашвили, освобожденный из машины силовиков своими сторонниками в Киеве, 5 декабря /  © REUTERS
Калифорнию охватили масштабные лесные пожары, 5 декабря
Калифорнию охватили масштабные лесные пожары, 5 декабря /  © REUTERS
Чайка ранним утром на берегу озера в Швейцарии, 5 декабря
Чайка ранним утром на берегу озера в Швейцарии, 5 декабря /  © REUTERS
Светофор в столице Австрии, где в начале недели разрешили однополые браки, 6 декабря
Светофор в столице Австрии, где в начале недели разрешили однополые браки, 6 декабря /  © REUTERS
Люди фотографируют огромную волну во время циклона в Мумбаи, 5 декабря
Люди фотографируют огромную волну во время циклона в Мумбаи, 5 декабря /  © REUTERS
Баррикады на акции протеста сторонников Саакашвили в Киеве, 6 декабря
Баррикады на акции протеста сторонников Саакашвили в Киеве, 6 декабря /  © REUTERS
Рыбак на лодке холодным утром в Кашмирской долине, 6 декабря
Рыбак на лодке холодным утром в Кашмирской долине, 6 декабря /  © REUTERS
Палестинцы сжигают плакаты Нетаньяху и Трампа во время акции протеста против намерения США признать Иерусалим столицей Израиля, 6 декабря
Палестинцы сжигают плакаты Нетаньяху и Трампа во время акции протеста против намерения США признать Иерусалим столицей Израиля, 6 декабря /  © REUTERS
Сторонники независимости Каталонии со всей Европы на митинге в Брюсселе, 7 декабря
Сторонники независимости Каталонии со всей Европы на митинге в Брюсселе, 7 декабря /  © REUTERS
В Ватикане торжественно зажгли главную рождественскую елку, 7 декабря
В Ватикане торжественно зажгли главную рождественскую елку, 7 декабря /  © REUTERS
Женская сборная Нигерии по бобслею, которая первой в истории Африки пробилась на зимнюю Олимпиаду, на презентации, 7 декабря
Женская сборная Нигерии по бобслею, которая первой в истории Африки пробилась на зимнюю Олимпиаду, на презентации, 7 декабря /  © REUTERS
И небольшой бонус - милый котик из Праги, 8 декабря
И небольшой бонус - милый котик из Праги, 8 декабря /  © REUTERS

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