Лучшие фото недели: эпопея с Саакашвили, палестинцы против Трампа и адская стихия в Калифорнии (фотоподборка)

В ночь с 3 на 4 декабря Луна достигла наибольших видимых размеров за 2017 год. Явление под названием суперлуние могли наблюдать во всем мире.

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Утром 5 декабря к экс-председателю Одесской ОГА, лидеру "Руха новых сил" Михеила Саакашвили с обысками пришли силовики. Позже его задержали, однако через несколько часов политик был силой освобожден его сторонниками. После этого все они отправились к Раде, где обустроили палаточный городок с баррикадами.

Тем временем 6 декабря президент США Дональд Трамп объявил о намерении признать Иерусалим столицей Израиля, после чего палестинцыустроили массовые протесты.

Калифорнию же на этой неделе охватили масштабные пожары, где из-за мощной стихии уже эвакуировали более 200 тысяч человек.

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