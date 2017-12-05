В Испании задержали крупнейшую за 18 лет партию кокаина из Колумбии

Правоохранительные органы Испании изъяли почти шесть тонн кокаина в андалусском городе Альхесирас. Об этом сообщил министр внутренних дел Испании Хуан Игнасио Зоидо, передает РБК.

«Почти шесть тонн кокаина было изъято в Альхесирасе. Рыночная стоимость наркотика составляет €210 млн», - сообщил Зоидо. Эта сумма эквивалентна $250 млн.

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Изъятый кокаин перевозился в контейнерах с бананами из Колумбии. Операция проводилась Национальной гвардией Испании совместно с таможенной службой.

Это самая большая партия кокаина, задержанная в Испании за последние 18 лет, уточняет Rеuters. Груз был упакован в брикеты по 1 кг и снабжен пометками — в зависимости о пункта назначения, где должен был оказаться в итоге.

По данным агентства, арестованы три человека, в том числе глава транспортной компании, чьи контейнеры были использованы при перевозке. Не исключено, что арестов будет больше, указывает Reuters, так как в Испании сейчас открыты как минимум два расследования, связанные с контрабандой наркотиков.

Как сообщал УНИАН, недавно в Колумбии конфисковали рекордные 12 тонн кокаина.