У Лаврова назвали ситуацию в отношениях с США "крайне сложной и тяжелой"
12:24, 05 декабря 2017Мир
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У Лаврова отметили, что такие отношения с США - "это не фигура речи, а фактическое состояние дел".
В МИД назвали ситуацию в отношениях с США «крайне сложной и тяжелой» / facebook.com/maria.zakharova
Замглавы МИД России Сергей Рябков заявил, что ситуация в отношениях России и США «крайне сложная и тяжелая», передает РИА «Новости».
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«Министр иностранных дел Сергей Лавров занимается каждодневно, это не фигура речи, а фактическое состояние дел, диалогом и практикой двусторонних отношений с США, и, насколько это возможно, взаимодействия с этой страной по международным вопросам», - заявил Рябков.
Напомним, ранее государственный секретарь Соединенных Штатов Америки Рекс Тиллерсон заявил, что возобновление нормальных отношений с Российской Федерацией зависит от полного восстановления суверенитета Украины.
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