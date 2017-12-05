У Лаврова назвали ситуацию в отношениях с США "крайне сложной и тяжелой"

Замглавы МИД России Сергей Рябков заявил, что ситуация в отношениях России и США «крайне сложная и тяжелая», передает РИА «Новости».

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«Министр иностранных дел Сергей Лавров занимается каждодневно, это не фигура речи, а фактическое состояние дел, диалогом и практикой двусторонних отношений с США, и, насколько это возможно, взаимодействия с этой страной по международным вопросам», - заявил Рябков.

Напомним, ранее государственный секретарь Соединенных Штатов Америки Рекс Тиллерсон заявил, что возобновление нормальных отношений с Российской Федерацией зависит от полного восстановления суверенитета Украины.