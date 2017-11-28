Нормальные отношения с РФ зависят от полного восстановления суверенитета Украины - Тиллерсон

Государственный секретарь Соединенных Штатов Америки Рекс Тиллерсон заявляет, что возобновление нормальных отношений с Российской Федерацией зависит от полного восстановления суверенитета Украины.

Об этом он заявил во время выступления в Центре Уилсона в Вашингтоне.

"Мы надеемся, что Россия осуществит шаги, чтобы восстановить полный суверенитет и территориальную целостность Украины, и полностью выполнит свои обязательства по Минску, что позволит нам затем начать процесс возобновления нормальных отношений. Но позвольте мне четко сказать: связанные с Минском санкции будут оставаться действующими, пока Россия не изменит решения, которые привели к ним", - сказал Тиллерсон.

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Госсекретарь подчеркнул, что Соединенные Штаты признают, что в Украине идет война, в результате которой люди погибают каждый день. Он заявляет, что эта война должна прекратиться.

"Мы неоднократно настойчиво призывали Россию начать путь к миру посредством соблюдения своих обязательств в соответствии с Минскими соглашениями. Любое урегулирование по прекращению войны, которое не приведет к полностью независимой, суверенной и территориально целостной Украины, будет неприемлемым. Россия решила нарушить суверенитет самой большой страны в Европе. Соединенные Штаты и Европа стоят плечо к плечу с 2014 года и противостоят этой российской агрессии скоординированной политикой санкций", - заявил Тиллерсон.

Как сообщал УНИАН, спецпредставитель США по Украине Курт Волкер заявил, что для улучшения отношений с Россией сторонам нужен прогресс в достижении мира на востоке Украины.

Волкер также признал, что сейчас он не видит готовности президента Путина изменить свою политику в отношении Украины и оценил на 80% вероятность, что конфликт на Донбассе продлится и в следующем году.