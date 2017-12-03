Советник Трампа призывает к жесткому разговору с РФ из-за ее поддержки сирийского правительства

Советник Белого дома по вопросам национальной безопасности генерал Герберт Макмастер считает, что пришло время для жесткого разговора с Россией из-за ее поддержки сирийского правительства и ее подрывных действиях в Европе.

Как передает Радио Свобода, об этом он заявил в программе канала ABC News в воскресенье.

По словам Макмастера, поддержка Россией правительства президента Асада затянула гражданскую войну и создала кризис, перекинулась на Ирак, соседние страны и Европу.

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«Поддержка Россией такого ужасного режима, который является частью этого конфликта, этот вопрос надо ставить, так же, как подрывные действия России в Европе. Поэтому, я думаю, пришло время для жесткого разговора с Россией», - отметил советник.

Ранее в этом месяце США осуществили бомбовое нападение на сирийскую воздушную базу в ответ на, как утверждает Вашингтон, химическую атаку правительства Асада на территорию, удерживаемую повстанцами, в результате которой погибли по крайней мере 70 человек.

Сирия обвинения отвергает, а официальная Москва предупредила, что подобные ракетные нападения будут иметь очень «серьезные последствия». На прошлой неделе госсекретарь США Рекс Тиллерсон посетил Москву.

«Когда отношения достигли самого низкого уровня, остается одно - двигаться вверх. Я думаю, визит госсекретаря в Россию был чрезвычайно актуален», - сказал в интервью ABC News Макмастер.