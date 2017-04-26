Спецслужбы Франции доказали причастность режима Асада к химатаке - глава МИД

Режим Асада ответственен за химическую атаку 4 апреля в сирийском городе Хан-Шейхун, в результате которой погибли более 80 человек, среди которых было много детей.

Об этом заявил глава МИД Франции Жан-Марк Эро, говоря о результатах расследования в его стране, передает Le Figaro. "Мы знаем из надежного источника, что процесс производства зарина является типичным методом, разработанным в сирийских лабораториях", - сказал он.

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"Этот метод носит подпись режима, и это то, что позволяет установить ответственных за это нападение. Мы знаем об этом, потому что мы сохранили образцы, собранные после других атак, которые теперь можем сравнить", - добавил Эро.

Как сообщал УНИАН ранее, нападение с вероятным применением химического оружия произошло утром 4 апреля в Идлибе. По данным свидетелей, ядовитый газ над городом распылили российские военные самолеты Су, которые принадлежат воздушным силам РФ и Сирии.

5 апреля Сирийский центр мониторинга за соблюдением прав человека сообщил, что число погибших в результате возможной химической атаки в городе Хан-Шейхун составила 72 человека, сотни пострадали.