В Госдепе заявили об "очевидных разногласиях" Тиллерсона и Трампа

Официальный представитель Госдепа США Хизер Нойерт заявила, что у президента страны Дональда Трампа и госсекретаря Рекса Тиллерсона есть «разногласия» и «это очевидно». Об этом она заявила на брифинге, передает РИА «Новости».

«Очевидно, что у них есть разногласия в разных областях политики, это без сомнений. Это очевидно. Госсекретарь сам об этом говорил, и это одна из причин, почему президент его нанял», — заявила она.

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Нойерт рассказала, что Тиллерсон и Трамп провели сегодня две встречи.

Она отметила, что Тиллерсон продолжит выполнять свою работу до решения Трампа об обратном.

Ранее газета The New York Times со ссылкой на источники в администрации президента сообщила, что Трамп планирует снять Тиллерсона с поста государственного секретаря и заменить его на главу ЦРУ Майка Помпео.