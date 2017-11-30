СМИ узнали, кто может сменить Тиллерсона на посту госсекретаря

В Белом доме разработали план перестановок, предусматривающий отставку госсекретаря США Рекса Тиллерсона, сообщает газета The New York Times со ссылкой на источники в администрации президента.

Читайте такжеТиллерсон посетил с необъявленным визитом Афганистан Место Тиллерсона, в соответствии с этим планом займет директор ЦРУ Майк Помпео, а на его место перейдет сенатор от штата Арканзас республиканец Том Коттон. Перестановки должны произойти в ближайшие несколько недель. Издание отмечает, что пока не известно одобрил ли сам Трамп эти решения.

Ранее газета The Washington Post сообщила, что Дональд Трамп все больше разочаровывается в госсекретаре Рексе Тиллерсоне. По словам источников издания, руководитель Госдепартамента разошелся с главой государства во мнениях по ряду вопросов, включая численность войск США в Афганистане, а также блокады Катара и Кубы. Отмечалось, что его скорое увольнение «неизбежно». В Белом доме заявили, что эти слухи не соответствуют действительности.