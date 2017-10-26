Тиллерсон: Асад больше не будет править в Сирии, но пока неизвестно, как это реализовать

Для президента Сирии Башара Асада нет роли в будущем Сирии. Об этом заявил в Женеве госсекретарь США Рекс Тиллерсон, передает Reuters.

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"Соединенные Штаты хотят видеть Сирию целой и единой без роли для Башара Асада в правительстве. Правление семьи Асада подходит к концу. Единственная проблема - как это должно произойти", - сказал Тиллерсон.

Он напомнил, что силы Асада выдержали шестилетнюю войну благодаря поддержке союзников - России и Ирана. Тиллерсон подчеркнул, что Иран внес значительный вклад в борьбу с "Исламским государством", но за это ему нельзя списывать со счетов поддержку режима Асада.

Как сообщал УНИАН, недавно Швейцария начала расследование военных преступлений опального дяди президента Сирии Асада.