"Близнецы скрепили брак": муж Бейонсе публично рассказал о своих изменах

Впервые рэпер Джей Зи публично признался, что изменял Бейонсе. В беседе с журналистом The New York Times 47-летний музыкант дал откровенное интервью.

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"Иногда приходится выживать. И когда ты переходишь в такой жесткий режим, то и начинаешь вести себя соответственно. Приходится глушить все эмоции. Даже с женщинами ты остаешься эмоционально закрытым, вы не можете найти общий язык... В моем случае все еще серьезнее. И от отсюда это и вылезает: неверность", - заявил рэпер.

Поэтому версия о том, что пара близнецами скрепила брак, — правда. Рэпер признает свою вину за боль, причиненную Бейонсе, и говорит, что они пережили эту трагедию вместе, окунувшись в самый центр и став от того сильнее.

"Многие люди просто уходят. Уровень разводов так высок, потому что большинство людей просто не видят себя со стороны. При урагане самое безопасное место находится в его центре. Так что самое хорошее место прямо посреди боли. Тут-то мы и сидели. Да, было некомфортно и у нас было много разговоров. Самая тяжелая вещь в мире — видеть на чьем-то лице боль, причиной которой стал ты. Приходится разбираться с собой", - признался певец

Еще одна очень личная вещь, которую открыл публике в своем новом альбоме Jay-Z, это то, что его мать - лесбиянка. По словам Jay-Z, он понял это о ней, еще будучи тинейджером, но открыто говорить на эту тему с мамой они смогли сравнительно недавно.

"Мы всегда были хорошими друзьями, но теперь мы - прекрасные друзья. Понимаете. И мы просто говорили как друзья. А потом она рассказала, что влюбилась. Теперь она может быть собой", - поделился артист.

Бейонсе и Jay-Z в 2018 году будут праздновать десятую годовщину свадьбы.