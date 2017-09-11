Бейонсе с дочерью и мужем раздавала еду пострадавшим от урагана "Харви" (фото)

Певица и многодетная мамочка Бейонсе не осталась в стороне от пострадавших от урагана "Харви".

Сначала артистка призвала к помощи на собственном сайте, а потом сама поехала в Хьюстон, где раздавала еду.

К слову, звезда родом именно оттуда.

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Помогала маме и пятилетняя Блу Айви, что видно из опубликованных снимков в фотоблоге селебрити. Бейонсе посетила церковь, где сама в детстве пела, а также приехала в организованное Красным Крестом убежища в центре Джорджа Брауна.

Очевидцы рассказывают, что она была очень эмоциональной и искренней, когда говорила слова поддержки, пишет Daily Mail.

Компанию в благотворительной миссии исполнительницы составила также ее мама и муж.

Как сообщал УНИАН-Таблоид, ранее Тарзан и мать Наташи Королевой оказались в эпицентре урагана "Ирма".