В "черную пятницу" владелец Amazon разбогател на $2,5 миллиарда

Состояние владельца технологической и ритейлинговой компании Amazon Джеффа Безоса за один день увеличились на $2,5 млрд и превысили $100 млрд, благодаря росту стоимости акций компании в пятницу. Подорожание произошло на фоне "черной пятницы", традиционного для американцев дня шопинга, сообщает издание Bloomberg.

Читайте такжеСемейная пара обманула магазин Amazon на $1,2 миллионаДо этого состояние Безоса оценивались в $93,1 млрд.

В целом онлайн продажи Amazon в нынешнюю "черную пятницу" превысили прошлогодний показатель на 18,4%. Безос стал первым миллиардером, с 1999 года, состояние которого превысило цифру $100 млрд.

В целом за год состояние Безоса выросло более чем на $32 млрд.

Издание отмечает, что на текущий момент самым богатым человеком мира мог бы быть владелец компании Microsoft Билл Гейтс (его состояние могло бы составить более $150 млрд), но последний в течение нескольких лет потратил почти $3 млрд на благотворительность.