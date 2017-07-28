Глава Amazon Безос утратил статус самого богатого человека в мире

Создатель онлайн-ритейлера Amazon Джефф Безос лишился статуса самого богатого человека в мире по версии Forbes и Bloomberg. В обоих рейтингах он уступил первую строчку основателю Microsoft Биллу Гейтсу, передает kommersant.ru.

Читайте такжеBloomberg опубликовал список богатейших людей мираОценка состояния Джеффа Безоса снизилась на фоне падения акций Amazon после обнародования финансовой отчетности. Так, в рейтинге Forbes он числится с состоянием в $88,7 млрд, в то время как у Гейтса - $89,8 млрд. По оценке Bloomberg, глава Amazon владеет $89,3 млрд, а создатель Microsoft - $90,7 млрд.