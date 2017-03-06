Bloomberg опубликовал список богатейших людей мира

Bloomberg опубликовал список 500 самых богатых людей мира.

Список 500 самых богатых людей планеты опубликован на сайте агентства. Возглавил рейтинг Bloomberg основатель Microsoft Билл Гейтс (85,6 миллиарда долларов), на втором месте — американский бизнесмен Уоррен Баффет ($78,9 миллиарда), на третьем — глава Amazon Джефф Безос ($73,5 миллиарда). Читайте такжеForbes назвал создателя киносаги "Звездные войны" самой богатой знаменитостью в этом году В первую десятку также вошли основатель испанской компании Inditex Амансио Ортега ($69,3 млрд), основатель Facebook Марк Цукерберг ($59,1 миллиарда), мексиканский бизнесмен Карлос Слим ($53 миллиарда), совладельцы корпорации Koch Industries братья Чарльз и Дэвид Кох ($48,1 миллиарда), председатель совета директоров корпорации Oracle Ларри Эллисон ($45,3 миллиарда), а также основатель IKEA Ингвар Кампрад ($42,9 миллиарда).

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