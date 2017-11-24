В Индии 13 вагонов поезда сошли с рельсов, есть погибшие

В Индии 13 вагонов поезда Vasco Da Gama-Patna express сошли с рельсов на железнодорожной станции Маникпур в округе Читракут между городами Гоа и Патна.

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В результате происшествия погибли три человека, еще как минимум девять ранены, сообщает The Indian Express.

Власти пообщали выплатить семьм погибших и пострадавших денежные компенсации.

Подробности и причины аварии выясняются.

Как сообщал УНИАН, в августе в индийском штате Уттар-Прадеш поезд Kaifiyat Express столкнулся с мусоровозом. Шесть вагонов сошли с рельсов – более 40 человек получили ранения.