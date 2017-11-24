В Индии 13 вагонов поезда сошли с рельсов, есть погибшие
12:16, 24 ноября 2017Мир
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Семьи погибших и пострадавшие получат компенсации.
13 вагонов поезда сошли с рельсов / фото indianexpress.com
В Индии 13 вагонов поезда Vasco Da Gama-Patna express сошли с рельсов на железнодорожной станции Маникпур в округе Читракут между городами Гоа и Патна.
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В результате происшествия погибли три человека, еще как минимум девять ранены, сообщает The Indian Express.
Власти пообщали выплатить семьм погибших и пострадавших денежные компенсации.
Подробности и причины аварии выясняются.
Как сообщал УНИАН, в августе в индийском штате Уттар-Прадеш поезд Kaifiyat Express столкнулся с мусоровозом. Шесть вагонов сошли с рельсов – более 40 человек получили ранения.
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