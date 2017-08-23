В Индии поезд столкнулся с мусоровозом: десятки пострадавших (фото)
07:47, 23 августа 2017Мир
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В результате столкновения с рельсов сошли шесть вагонов.
Авария с поездом и мусоровозом в Индии / фото Uttar Pradesh Home Department
В индийском штате Уттар-Прадеш поезд Kaifiyat Express столкнулся с мусоровозом. Шесть вагонов сошли с рельсов – более 40 человек получили ранения. Об этом сообщает Ani News.
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Маршрут Kaifiyat Express проходит между Азамгархом и Нью-Дели. Инцидент произошел около 2:40 утра. Число пострадавших подтвердил окружной судья. О погибших не сообщается.
В то же время издание Indian Express пишет о более чем 70 раненых и восьми сошедших с рельсов вагонах.
Несколькими днями ранее в Индии сошли с рельсов 14 вагонов Уткальского экспресса в Катаули в Уттар-Прадеше. Тогда погибли 23 человека.
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