В Индии поезд столкнулся с мусоровозом: десятки пострадавших (фото)

В индийском штате Уттар-Прадеш поезд Kaifiyat Express столкнулся с мусоровозом. Шесть вагонов сошли с рельсов – более 40 человек получили ранения. Об этом сообщает Ani News.

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Маршрут Kaifiyat Express проходит между Азамгархом и Нью-Дели. Инцидент произошел около 2:40 утра. Число пострадавших подтвердил окружной судья. О погибших не сообщается.

В то же время издание Indian Express пишет о более чем 70 раненых и восьми сошедших с рельсов вагонах.

Несколькими днями ранее в Индии сошли с рельсов 14 вагонов Уткальского экспресса в Катаули в Уттар-Прадеше. Тогда погибли 23 человека.