Секс-скандал в Голливуде: против Кевина Спейси начали новое расследование

Скотланд-Ярд организовал второе расследование по факту появления новых обвинений актера Кевина Спейси в сексуальных домогательствах. Об этом сообщает Guardian.

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Спейси обвинили в том, что он домогался до мужчины в Лондоне в 2005 году. Отмечается, что обвинения были переданы в полицию в «прошлую пятницу». Инцидент, как утверждается, произошел в районе Ламбет, расположенном на юге британской столицы. Имя потерпевшего, которого называют «жертва 2», не сообщается.

«Сотрудники отдела по борьбе с насилием над детьми и с сексуальными преступлениями, занимаются расследованием», - заявили в полиции.