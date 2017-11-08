Откровения брата Кевина Спейси: актер на самом деле был монстром

Старший брат Кевина Спейси Рэндалл Фаулер, который рассказал, как их отец бил и насиловал собственных детей, теперь решил обсудить личность своего знаменитого родственника.

Так, по словам Фаулера, немалое влияние на становление Спейси как человека имели те ужасы, которые будущая звезда пережила дома в детстве. Рэндалл добавил, что его брат придумал себе персонажа Кевина Спейси, чтобы "замаскировать монстра", который жил внутри него.

"Кевин увлекся актерским мастерством еще в детстве. Он лишился фамилии Фаулер и придумал персонажа Кевина Спейси, чтобы замаскировать монстра. Он помог ему спрятаться от своих демонов. Кевин боролся со своей сексуальностью, всегда отрицая, что является геем. На сцене притворялся кем-то другим, что придавало ему сил и меняло его", - рассказал Рэнди изданию The Sun.

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По мнению Фаулера, Спейси особенно хорошо нравилось воплощать на сцене и кино отрицательные стороны своих персонажей, поскольку в такие моменты он якобы не играл, пишет ТСН.

"Его фанатам нравятся зловещие персонажи, которых он сыграл, но на самом деле он их не играл - он был настоящим. Он скрывался за своей актерской карьерой, чтобы сохранить в тайне собственную грязную жизнь. Он на самом деле был монстром. Я давно подозревал, что у него есть темная сторона. И просто надеюсь, что он получит помощь, в которой нуждается, чтобы больше никто не пострадал от него", - заявил Фаулер.