Госдеп США одобрил поставку Польше систем Patriot на $10,5 миллиардов
Окончательное решение о поставке ракет в Польшу должен принять Конгресс США.
Госдепартамент США одобрил продажу Польше противоракетных систем Patriot на сумму 10,5 миллиарда долларов.
Об этом сообщает Reuters со ссылкой на заявление Пентагона, передает Дождь.
Поставка включает в себя 208 ракет Patriot, 16 систем запуска, четыре радаров, контрольные станции, а также программные оборудования.
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Эта сделка «позволит Польше проводить совместные воздушные учения и противоракетные операции с союзниками НАТО: Нидерландами, Германией, Испанией и Грецией, которые также имеют на вооружении ракеты Patriot», отметил представитель Госдепа.
Окончательное решение о поставке ракет в Польшу должен принять Конгресс США.
Как сообщал УНИАН, в июле министерства обороны США и Польши во время визита Дональда Трампа в Варшаву подписали соглашение о поставке систем противоракетной обороны "Патриот" в Польшу. Они нужны Польше для системы ПРО, которую строят на севере страны неподалеку от Калиниграда.