Госдеп США одобрил поставку Польше систем Patriot на $10,5 миллиардов

Госдепартамент США одобрил продажу Польше противоракетных систем Patriot на сумму 10,5 миллиарда долларов.

Об этом сообщает Reuters со ссылкой на заявление Пентагона, передает Дождь.

Поставка включает в себя 208 ракет Patriot, 16 систем запуска, четыре радаров, контрольные станции, а также программные оборудования.

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Эта сделка «позволит Польше проводить совместные воздушные учения и противоракетные операции с союзниками НАТО: Нидерландами, Германией, Испанией и Грецией, которые также имеют на вооружении ракеты Patriot», отметил представитель Госдепа.

Окончательное решение о поставке ракет в Польшу должен принять Конгресс США.

Как сообщал УНИАН, в июле министерства обороны США и Польши во время визита Дональда Трампа в Варшаву подписали соглашение о поставке систем противоракетной обороны "Патриот" в Польшу. Они нужны Польше для системы ПРО, которую строят на севере страны неподалеку от Калиниграда.