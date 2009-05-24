Авиакатастрофа в Бразилии: погибли 14 человек

Британский бизнесмен и девять членов его семьи погибли при крушении самолета недалеко от дорогого курорта в Бразилии.

Как сообщает Sky News, двухмоторный самолет Роджера Яна РАЙТА взорвался прошлой ночью недалеко от аэропорта Террависта городка Транкосо на северо-востоке страны. Все 14 человек, находившиеся на борту, погибли во время взрыва, останки идентифицируют с помощью тестов ДНК.

Р.РАЙТ, один из основателей компании по финансовому консультированию Arsenal Investimentos в Сан-Паулу, умер вместе со второй женой, сыном и дочерью от предыдущего брака, двумя внуками, внучкой и двоюродной бабушкой. Причины инцидента пока неизвестны.