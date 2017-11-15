Переворот в Зимбабве: военные арестовали "друга Путина" Мугабе, он готовится к отставке – СМИ

Военные в Зимбабве поместили под арест президента страны Роберта Мугабе.

Об этом сообщает Ассошиэйтед Пресс, передает Радио Свобода.

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Ранее армия задержала министра финансов и взяла под контроль здание телерадиокомпании. При этом они отрицают, что в стране совершен государственный переворот, и утверждают, что Мугабе и его семье ничего не угрожает. Они заявляют, что их действия направлены против "преступников" в окружении лидера Зимбабве.

По данным местных СМИ, Мугабе, который находится у власти с 1980 года, готовится подать в отставку, а его преемником станет не его жена, как сообщалось ранее, а вице-президент Эммерсон Мнангагва. На прошлой неделе 93-летний лидер Зимбабве отправил Мнангагву в отставку, обвинив его в подготовке государственного переворота.

Мнангагва рассматривался в качестве возможного преемника Мугабе и пользовался поддержкой армии. Глава вооруженных сил страны заявил о готовности "вмешаться", чтобы остановить политический кризис.