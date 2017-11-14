СМИ в деталях рассказали об удивительном прорыве под пулями дезертира из КНДР в Южную Корею

Военнослужащий КНДР, который дезертировал на сторону Южной Кореи, во время побега получил пять огнестрельных ранений.

Об этом во вторник, 14 ноября, сообщили в южнокорейской армии. Отмечается, что накануне в него стреляли сослуживцы и выпустили в беглеца около 40 пуль, передает DW.com.

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Во время бегства северокорейский военнослужащий направил военный автомобиль в направлении объединенной зоны безопасности между двумя Кореями. Однако колесо машины попало в яму, чиз-за чего она остановилась, и военнослужащий, которого преследовали, выбрался из автомобиля и под пулями побежал в направлении границы Южной Кореи. Впоследствии южнокорейские солдаты нашли его под кучей листьев, и дезертира вертолетом командование ООН доставили в медицинский центр университета Аджу, что рядом с Сеулом.

Дезертира прооперировали, сейчас он находится под медицинским наблюдением, информирует агентство AP. Как заявляют в министерстве обороны Южной Кореи, его жизни сейчас ничего не угрожает, однако представитель медицинского центра университета Аджу на условиях анонимности сообщил агентству, что после проведенной операции солдат подключен к дыхательному аппарату. По словам источника, пострадавшему планируют провести новые операции, и еще рано говорить, существует ли угроза для его жизни.

Стрельба на границе между Северной и Южной Кореями произошла впервые с 1984 года.

После завершения Корейской войны 1950-1953 годов около 30 тысяч жителей Северной Кореи сбежали в Южную Корею, большинство из них - через территорию Китая.