В КНДР в рамках "подготовки к войне" провели массовые учения по эвакуации и отключения света

В Северной Корее провели массовое обучение эвакуации в городах по всей стране, как возможную "подготовку к войне", сообщает Daily Mail.

Источники в изолированной коммунистической стране сообщили, что учения проводились в городах и поселках, кроме Пхеньяна, в течение последней недели.

Также в рамках учений было отработано затмение - отключение света в городах в ночное время для того, чтобы не привлекать авиацию противника.

Как сообщал УНИАН ранее, КНДР не намерена вести переговоры относительно ядерного оружия, заявила глава департамента Северной Америки МИД КНДР Цой Сон Хи

«Мы не собираемся вести переговоры относительно ядерного оружия, и США придется уживаться с ядерным статусом КНДР. Это необходимо для нас, чтобы сохранить безопасность и стабильность на Корейском полуострове и в Северо-Восточной Азии», — сказала она, выступая на Московской конференции по нераспространению.