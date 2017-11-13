В Испании конфисковали одну из крупнейших партий кокаина весом 1,2 тонны

Полиция Испании обнаружила огромную партию кокаина и ликвидировала испано-британскую организацию по торговле наркотиками, которую она назвала "одной из самых активных в Европе". Об этом сообщает Европейская правда со ссылкой на The Local.

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Полицейские задержали партию наркотиков весом 1,2 тонны, что является одной из крупнейших партий, когда-либо найденных на испанской территории. Во время операции задержаны три гражданина Великобритании и два испанца.

Преступники доставили большое количество кокаина в северную Испанию, а позже перевезли ее на юг, где была налажена "инфраструктура" для распространения небольших партий в Британию или другим криминальных организациям в Испании.

Для перевозки наркотиков нанимали профессиональных водителей грузовых автомобилей, которые прятали кокаин среди легального груза и перевозили стандартными маршрутами, чтобы избежать привлечения внимания.

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Когда водитель одной из таких грузовиков остановился в Гранаде, чтобы разгрузить наркотики вместе с помощью двух других членов организации, полицейские их арестовали. Офицеры нашли 483 посылки, в которых было 531 килограмм кокаина.

Позже были арестованы еще трое участников сети в городе Сараус, где офицеры с помощью экскаватора достали 678 кг наркотиков, спрятаных контрабандистами.

Кроме того, полиция также обнаружила заброшенное здание в том же месте, которое использовалось для выращивания марихуаны.

Ранее УНИАН сообщал, что национальная полиция Испании при содействии коллег из Колумбии успешно провела международную операцию по перехвату судна наркоторговцев в Атлантическом океане.

Судно, на борту которого находилось 3,8 тонны кокаина, было задержано испанскими правоохранителями в международных водах, в 540 милях от Канарских островов.