Путин отреагировал на информацию о возможном размещении на Донбассе 20 тысяч миротворцев

Президент Российской Федерации Владимир Путин заявляет, что не знает о предложениях США о размещении 20 тыс. миротворцев на Донбассе.

Читайте такжеСША в ближайшие дни предложат России план по введению 20 тысяч миротворцев на Донбасс - WSJОб этом Путин сказал журналистам по итогам 25-го саммита форума «Азиатско-тихоокеанское экономическое сотрудничество» в Дананге (Въетнам), сообщает сайт Кремля.

"Я такого не знаю. Можете дальше ничего не говорить", - сказал Путин, отвечая на вопрос об информации издания The Wall Street Journal относительно плана США передать России план о размещении на Донбассе 20 тыс. миротворцев ООН.

"Я об этом ничего не слышал, ничего об этом не знаю, поэтому комментировать это невозможно. Просто это нереально", - добавил он.

"Когда будут сформулированы конкретные… Понимаете, ведь в практической жизни как? Предположение – это одно, а когда на бумагу кладут какое-то предложение, там часто выглядит совсем по-другому. А комментировать то, чего нет, согласитесь, о чем я буду говорить, что я буду комментировать, если этого нет? А если будут такие предложения, посмотрим", - завил Путин.

Как сообщал УНИАН, по данным The Wall Street Journal, США готовятся в ближайшее дни предложить России план размещения на Донбассе 20 тыс. иностранных миротворцев ООН.