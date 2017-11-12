В России число обанкротившихся компаний приблизилось к рекорду

Число обанкротившихся компаний в Российской Федерации приблизилось к рекорду.

Об этом сообщает DW, ссылаясь на данные аналитического обзора Центра макроэкономического анализа и краткосрочного прогнозирования (ЦМАКП).

"Количество обанкротившихся компаний в России выросло в третьем квартале 2017 года на 3% в сравнении со вторым кварталом. О своем банкротстве с июля по сентябрь текущего года объявили 3227 компаний. Эта доля на 12,4% выше по сравнению с аналогичным периодом 2016 года. Зафиксированный уровень банкротств лишь на 2,1 процента ниже рекордного уровня, достигнутого в октябре 2009 года", - говорится в сообщении.

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При этом отмечается, что наиболее сильно оказались затронуты компании строительной отрасли.

"Существенное число банкротств также отмечено в области торговли, машиностроения и пищевой промышленности", - добавляется в сообщении.

В числе причин такой плачевной динамики эксперты ЦМАКП называют медленное снижение Центробанком ключевой ставки и слабый потребительский спрос, отмечая при этом, что реальные доходы населения уменьшаются 12 кварталов подряд.