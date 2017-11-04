Пучдемон призвал сторонников независимости Каталонии представить единый список для внеочередных выборов

Отправленный в отставку лидер Каталонии Карлес Пучдемон призвал сторонников независимости представить единый список для внеочередных парламентских выборов в регионе 21 декабря.

«Это момент, когда все демократы объединятся ради Каталонии, свободы политических заключенных и республики», - написал экс-лидер автономии в субботу в Twitter.

Пучдемон также прикрепил к своей публикации ссылку на сайт, где ведется сбор подписей в поддержку его инициативы. К настоящему момент предложение поддержали более 4,1 тыс. человек.

Как сообщал УНИАН, 27 октября парламент Каталонии утвердил резолюцию о провозглашении независимой республики, действие которой уже было приостановлено Конституционным судом страны. Сенат (верхняя палата парламента) Испании одобрил просьбу Мадрида о введении в действие 155-й статьи конституции королевства, которая ранее никогда не применялась и позволяет ограничить самоуправление Каталонии.

После ее одобрения председатель правительства Испании Мариано Рахой заявил, что было принято решение отстранить от должностей Пучдемона и членов его правительства. Кроме того, Рахой распустил парламент Каталонии и назначил на 21 декабря выборы в автономном сообществе.

Прокуратура подала иски против бывшего регионального руководства, обвинив их в бунте, мятеже и растрате. В четверг Национальная судебная коллегия Испании постановила заключить под стражу восьмерых политиков, в том числе бывшего замглавы автономии Ориола Жункераса. Пучдемон и четверо других экс-членов каталонского правительства находятся в Бельгии и проигнорировали вызов для дачи показаний в Мадрид.

В пятницу Верховный суд Испании выдал европейский ордер на Пучдемона. Постановление коснулось и четырех бывших министров в составе местного правительства, которые, как и Пучдемон, бежали в Бельгию.