Лидеру Каталонии пригрозили тюрьмой в случае его отказа оставить пост

Лидер Каталонии Карлес Пучдемон может получить тюремный срок, если он откажется уйти со своего поста. Об этом сообщает издание El Mundo со ссылкой на источники в испанском правительстве, пишет 112.ua.

Издание отмечает, что, согласно испанскому законодательству, за незаконное исполнение полномочий предусматривается тюремное заключение на срок от одного до трех лет. Это может коснуться не только Пучдемона, но и отправленных в отставку членов правительства и парламента. В издании сообщили, что в целом были уволены 141 человек.

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Пучдемон должен будет сложить свои полномочия после того, как постановление о его отставке будет опубликовано в официальном правительственном вестнике. С этого момента он и другие чиновники перестанут получать зарплату.

Напомним, 27 октября, Каталония провозгласила независимость. Однако вскоре испанский сенат приостановил автономию Каталонии и отправил местное правительство в отставку.

Сегодня стало известно, что правительство Испании уволило руководителя каталонской полиции, а главой Каталонии назначили заместителя премьер-министра Испании.