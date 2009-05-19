Российские базы в Южной Осетии и Абхазии получат танки Т-90

Российские военные базы в Южной Осетии и Абхазии, соглашение об официальном создании которых ожидается в ближайшее время, получат в свое распоряжение современные ракетно-пушечные танки Т-90. Подробности относительно баз РФ в непризнанных республиках приводит в номере за 19 мая газета "Ведомости" со ссылкой на источник в Северо-Кавказском военном округе.

Как рассказал собеседник издания, на территориях республик уже созданы две военные базы РФ: 7-я база Вооруженных сил России в Абхазии и 4-я - в Южной Осетии. На базах будут размещены 7400 военнослужащих ВС РФ - по 3700 на каждой. На базу в Абхазии уже начала поступать новейшая военная техника российского производства, в том числе танки Т-90 и зенитно-ракетные комплексы.

Кроме того, в Очамчире будет создан пункт базирования для небольших кораблей Черноморского флота и пограничников, а на аэродроме в Гудауте разместят несколько истребителей, штурмовиков и вертолетов.

О намерении РФ разместить в Южной Осетии и Абхазии военные базы стало известно в августе 2008 года, сразу после окончания российско-грузинского вооруженного конфликта. Южная Осетия согласилась предоставить земли под российские военные объекты на срок 99 лет, а Абхазия - на 49 лет, напоминает Лента.ру.