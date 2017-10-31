В Ливии спецназ США захватил организатора убийства американского посла

Американский спецназ сумел захватить в Ливии боевика, который считался организатором убийства в Бенгази американского посла Кристофера Стивенса и нескольких сотрудников дипмиссии США. В ходе опознания подтвердилось, что речь шла об аль-Имаме, который находился в розыске, передает РБК.

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Президент США Дональд Трамп заявил, что аль-Имам предстанет перед американским правосудием и ответит за преступление, совершенное 11 сентября 2012 года. Операция в Ливии была проведена после согласования с Трампом и поддержанным ООН правительством национального согласия страны.

В сентябре 2012 года в ходе волнений в Бенгази группа экстремистов напала на американское посольство и совершила убийство посла Стивенса. Расследование инцидента показало, что Государственный департамент США, который в то время возглавляла Хиллари Клинтон, знал о возможных беспорядках, однако не предпринял дополнительных мер безопасности. Во внешнеполитическом ведомстве Соединенных Штатов нападение изначально назвали спонтанным ответом на появление в интернете фильма «Невинность мусульман».

Считалось, что нападение совершила группа террористов, непосредственным исполнителем убийства в которой был аль-Имам. Главарем же всей местной организации боевиков был некий Ахмед Абу Хаталлах. В 2014 году он был задержан в Ливии и переправлен в США, где до сих пор ожидает суда.