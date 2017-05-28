Ливийская ячейка "Аль-Каиды" заявила о самоликвидации

Одна из ячеек "Аль-Каиды" - группировка "Ансар аль-Шариа" - заявила о прекращении своей деятельности, сообщает "112 Украина" со ссылкой на Reuters.

Читайте такжеПентагон сообщил о ликвидации трех главарей "Исламского государства"

Отмечается, что Вашингтон возложил на данную группировку ответственность за теракт 2012 года в Бенгази, в результате которого был убит посол США в Ливии Кристофер Стивенс.

Как сообщалось ранее, накануне в Ливии в результате атаки на авиабазу Ливийской национальной армии погиб 141 человек.