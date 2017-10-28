Facebook, Twitter и Google дадут показания в Сенате США по делу о вмешательстве РФ в выборы

Представители компаний Facebook Inc., Twitter Inc. и Google Inc. 31 октября дадут показания в юридическом комитете Сената Конгресса США по делу о возможном вмешательстве России в выборы американского президента.

Об этом в пятницу, 27 октября, сообщили в сенатском подкомитете по борьбе с преступностью и терроризмом, передает DW.com.

Слушания будут посвящены проблеме "российской пропаганды и экстремистских материалов" в соцсетях, пояснили законодатели.

Ранее американский сенатор от штата Калифорния Дайэнн Файнстайн разослала письма компаниям и лицам, имеющим отношение к расследованию, и пригласила их выступить на Капитолийском холме.

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Соответствующие послания были, в частности, направлены в Белый дом, юристу Дональда Трампа - Майклу Коэну и частной британской компании Cambridge Analytica, которая использует технологии глубинного анализа данных и привлекалась командой республиканца во время избирательной компании в США.

В субботу, 14 октября, Twitter передал комитету Сената по разведке пользовательские имена, связанные с 201 учетной записью в сети микроблогов. Компания активизировала свои усилия по предоставлению информации после того, как была раскритикована за недостаточно серьезное отношение к расследованиям, проводимым в Конгрессе в отношении РФ.