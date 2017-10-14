Twitter передал Сенату США данные более 200 связанных с вмешательством РФ страниц

Twitter передал Сенату США данные более 200 профилей, связанных с вмешательством России в выборы президента США в 2016 году.

Об этом сообщает Associated Press.

Сообщается, что Twitter передал сенатскому комитету по разведке имена 201 профиля, которые, вероятно, имеют отношение к вмешательству России в выборы президента США.

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Ранее в СМИ появилась информация о том, что Twitter удалил сообщения и другие данные, ценность которых может оказаться незаменимой для следователей в расследовании использования социальных медиа во время вмешательства в выборы президента США 2016 года. Федеральные следователи считают, что Россия мощно использовала Twitter, чтобы продвигать кандидатуру Дональда Трампа и вредить Хиллари Клинтон.