Двойное гражданство вице-премьера Австралии вызвало правительственный кризис

Вице-премьер-министр Австралии Барнаби Джойс дисквалифицирован от участия парламентской деятельности из-за наличия у него гражданства Новой Зеландии. Такое решение принял Верховный суд Австралии в пятницу, 27 октября, пишет DW.

Вынесение такого постановления суда скажется на коалиции Либеральной и Национальной партий во главе с премьер-министром Малкольмом Тернбуллом, которая потеряет большинство в парламенте, где имеет преимущество лишь в один голос. Тернбулл заявил, что принял решение суда, несмотря на то, что "результат оказался не тем, который ожидали". Для сохранения большинства в Тернбулла остается только обратиться к одному из трех независимых депутатов австралийского парламента.

Суд, между тем, постановил провести довыборы для замещения мандата Джойса, который в августе отказался от новозеландского гражданства. Согласно решению суда, он имеет право участвовать в избирательной кампании. Джойс уже подтвердил намерение принять участие в довыборах, опросы обещают ему высокие шансы на переизбрание.

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Напомним, в августе в вице-премьер-министра Австралии Барнаби Джойса обнаружили гражданство Новой Зеландии. Этот факт вызвал скандал в австралийской политике. Джойс стал одним из семи депутатов парламента Австралии относительно легитимности избрания которых закрались сомнения из-за возможного наличия у них двойного гражданства. Эта группа депутатов даже получила название "Citizenship Seven".