Лидер Каталонии отказался от объявления досрочных выборов - СМИ

Президент регионального правительства Каталонии Карлес Пучдемон решил не созывать проведение досрочных выборов. Об этом говорится в сообщении на сайте телеканала CNBC.

Политик сказал, что рассматривал шаг проведения досрочных выборов с целью укрепления своего мандата и чтобы найти выход из тупика в отношениях с центральной властью в Мадриде, но исключил такую возможность.

По его словам, он не получил достаточных гарантий от центрального правительства Испании, которые бы свидетельствовали, что Мадрид не будет вводить прямое управление в Каталонии.

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"Я был готов объявить выборы, если бы были предоставлены гарантии. Нет никаких гарантий, которые бы оправдывали объявление выборов сегодня", - заявил Пучдемон.

Он также сказал, что сейчас все зависит от парламента Каталонии, чтобы двигаться дальше в вопросе отделения от Испании по результатам референдума о независимости, который состоялся 1 октября.

Как сообщал УНИАН 21 октября, правительство Испании приняло решение ввести в действие 155-ю статью Конституции, которая позволяет ограничить самоуправление Каталонии, а также отстранить от власти правительство Каталонии, в том числе главу женералитета Карлеса Пучдемона.

Заместитель премьер-министра Испании заявила, что Мадрид, вероятно, назначит временно единого представителя в Каталонии после того, как Сенат утвердит прямое управление центрального правительства над регионом. Также в Мадриде заявляют, что после этого Пучдемон потеряет все полномочия и не будет получать заработную плату.

Ожидается, что Сенат введет ответные меры в пятницу, 27 октября.

Референдум о независимости состоялся в Каталонии 1 октября, за независимость региона высказались 90% проголосовавших. По данным организаторов, явка составила 42% граждан, имеющих право голоса. Центральная власть и Конституционный суд считают его незаконным.