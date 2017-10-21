Король Испании назвал неприемлемой попытку отделения Каталонии

Стремление руководства Каталонии добиться независимости региона от Испании вновь резко раскритиковал испанский король Фелипе VI, передает Deutsche Welle.

В произнесенной в пятницу, 20 октября, в городе Овьедо на севере страны речи монарх обвинил лидеров Каталонии в "неприемлемой попытке отделения" от Испании.

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Каталонию Фелипе VI назвал "неотъемлемой частью Испании ХХІ века". Он выразил уверенность, что регион и в дальнейшем будет оставаться частью Испании, а кризис, возникший после референдума о независимости, по словам короля, должен быть решен в рамках "легитимных демократических институтов".

"Ни один проект будущего нельзя построить, разрушая общую демократическую жизнь. (...) Ни один проект не может приводить к изоляции и обнищанию народа", - предостерег монарх.

Как сообщал УНИАН, президент Европейского парламента Антонио Таяни считает, что ни одна страна Европы не признает независимость Каталонии от Испании. Он подчеркнул, что выход из кризиса необходимо найти в рамках испанского законодательства и испанской конституции.