Король Испании назвал неприемлемой попытку отделения Каталонии
Каталонию Фелипе VI назвал "неотъемлемой частью Испании ХХІ века".
Стремление руководства Каталонии добиться независимости региона от Испании вновь резко раскритиковал испанский король Фелипе VI, передает Deutsche Welle.
В произнесенной в пятницу, 20 октября, в городе Овьедо на севере страны речи монарх обвинил лидеров Каталонии в "неприемлемой попытке отделения" от Испании.
Читайте такжеЕС не будет вмешиваться в конфликт между Испанией и Каталонией - Туск
Каталонию Фелипе VI назвал "неотъемлемой частью Испании ХХІ века". Он выразил уверенность, что регион и в дальнейшем будет оставаться частью Испании, а кризис, возникший после референдума о независимости, по словам короля, должен быть решен в рамках "легитимных демократических институтов".
"Ни один проект будущего нельзя построить, разрушая общую демократическую жизнь. (...) Ни один проект не может приводить к изоляции и обнищанию народа", - предостерег монарх.
Как сообщал УНИАН, президент Европейского парламента Антонио Таяни считает, что ни одна страна Европы не признает независимость Каталонии от Испании. Он подчеркнул, что выход из кризиса необходимо найти в рамках испанского законодательства и испанской конституции.