Выступление лидера Каталонии отменили в последний момент

Глава правительства (женералитата) Каталонии Карлес Пучдемон отменил выступление, на котором, предположительно, собирался объявить о проведении досрочных выборов в регионе, передает Reuters.

Ранее газета La Vanguardia сообщила, что Пучдемон может сделать заявление о роспуске каталонского парламента и созыве досрочных выборов 20 декабря.

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Заявление было намечено на 13.30 по местному времени (14.30 по Києву), затем его отложили на час. Однако в результате власти сообщили, что выступление отменено.

Не исключено, что Пучдемон выступит в каталонском парламенте, заседание должно начаться в 17.00 (18.00 по Києву).

На 27 октября запланировано заседание парламента Испании, на котором Мадрид намерен применить статью 155 конституции и таким образом снять у Каталонии статус автономии.