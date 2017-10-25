Филиппины подписали два военных контракта с Россией и получили 5 тысяч АК в подарок

Министры обороны РФ и Филиппин Сергей Шойгу и Делфин Лорензана подписали соглашение о поставке гранатометов РПГ-7В и снарядов для них. Теперь в Азиатско-Тихоокеанском регионе осталась лишь одна страна, не покупающая российское оружие - это Бруней, пишут российские СМИ.

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Как сообщает РИА Новости, Россия поставила Филиппинам партию продукции военного назначения, включая стрелковое оружие, боеприпасы к ним, а также армейские грузовики. Несколько дней назад в Манилу прибыли два российских военных корабля и танкер. Одиозный президент Филиппин Родриго Дутерте побывал в сопровождении Шойгу на одном из военных кораблей. Таким образом Россия продемонстрировала Андреевский флаг в Азиатско-Тихоокеанском регионе.

Как отмечает британское агентство Reuters, Москва и Манила заключили два контракта. После этого армия Филиппин получила от России в подарок 5 тысяч автоматов Калашникова.

Таким образом Россия вступила в конкуренцию с США и Китаем. США с 2000 года помимо контрактов пожертвовала Филиппинам 1 миллиард долларов, в частности, на разведывательные самолеты и дроны.