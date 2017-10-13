Президент Чехии отказался извиняться перед Украиной за заявление о "продаже" Крыма
Земан после скандального заявления о "продаже" Крыма отказался извиняться за свои слова.
Президент Чехии Милош Земан отметил, что не будет извиняться за заявления о российской аннексию Крыма, поскольку он лишь выразил личное мнение. Об этом он рассказал в интервью одному из чешских каналов, передает Prague Daily Monitor.
Земан говорит, что Украина не может требовать официального извинения, и он четко заявил, что это личное мнение, а в таких случаях он не извиняется.
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Чешский президент в телевизионном интервью напомнил, что он неоднократно называл аннексию Крыма незаконной.
"Но самое важное - Крым находится под контролем России, и я не могу представить ни одного российского правительства, которое бы отказалось от Крыма", - подчеркнул он.
Как сообщал УНИАН, президент Чехии Милош Земан во время выступления в Страсбурге на осенней сессии Парламентской ассамблеи Совета Европы предложил заплатить Украине и «узаконить» аннексию Крыма.
В Посольстве Чехии в Украине заявили, что Земан в ПАСЕ высказал личную точку зрения по поводу аннексии Крыма, и посоветовали обратиться за комментарием в Офис президента Чехии. В свою очередь премьер-министр Чехии Богуслав Соботка подчеркнул, что заявление Земана противоречит внешней политике чешского правительства.
Министерство иностранных дел Украины выразило свое возмущение по поводу высказываний чешского президента.