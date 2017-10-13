Президент Чехии отказался извиняться перед Украиной за заявление о "продаже" Крыма

15:53, 13 октября 2017
Политика
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Земан после скандального заявления о "продаже" Крыма отказался извиняться за свои слова.

Милош Земан / REUTERS

Президент Чехии Милош Земан отметил, что не будет извиняться за заявления о российской аннексию Крыма, поскольку он лишь выразил личное мнение. Об этом он рассказал в интервью одному из чешских каналов, передает Prague Daily Monitor.

Земан говорит, что Украина не может требовать официального извинения, и он четко заявил, что это личное мнение, а в таких случаях он не извиняется.

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Чешский президент в телевизионном интервью напомнил, что он неоднократно называл аннексию Крыма незаконной.

"Но самое важное - Крым находится под контролем России, и я не могу представить ни одного российского правительства, которое бы отказалось от Крыма", - подчеркнул он.

Как сообщал УНИАН, президент Чехии Милош Земан во время выступления в Страсбурге на осенней сессии Парламентской ассамблеи Совета Европы предложил заплатить Украине и «узаконить» аннексию Крыма.

В Посольстве Чехии в Украине заявили, что Земан в ПАСЕ высказал личную точку зрения по поводу аннексии Крыма, и посоветовали обратиться за комментарием в Офис президента Чехии. В свою очередь премьер-министр Чехии Богуслав Соботка подчеркнул, что заявление Земана противоречит внешней политике чешского правительства.

Министерство иностранных дел Украины выразило свое возмущение по поводу высказываний чешского президента.

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Новость в сюжете: Заявление президента Чехии о "продаже" Крыма
Теги: #Земан об оккупации Крыма#Земан о продаже Крыма