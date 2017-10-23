В командовании армии Индии констатировали отсталость военных технологий России - СМИ

Российский холдинг «Сухой» и индийская Hindustan Aeronautics работают над созданием истребителя пятого поколения с 2007 года. Однако в Индии посчитали целесообразным выйти из программы из-за отсталости российских технологий и неспособности конкурировать с американским F-35, сообщает Defense News.

Читайте такжеВ Израиле пара аистов вывела из строя истребитель пятого поколения

В докладе командования ВВС Индии говорится, что создаваемый на базе российского истребителя пятого поколения Су-57 самолет не обладает достаточным уровнем скрытности. Кроме того, он не предполагает модульной концепции двигателя, что приводит к удорожанию технического обслуживания истребителя, считают военные.

На основании этого они предложили властям своей страны выйти из совместной российско-индийской программы FGFA (Fifth Generation Fighter Aircraft). Отметим, бюджет программы оценивается в десять миллиардов долларов.

Как сообщал УНИАН, в 2016 году американский концерн Boeing показал изображение перспективного истребителя шестого поколения. Его предварительная разработка ведется для ВВС США.