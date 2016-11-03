Boeing представил проект истребителя шестого поколения
Американский авиастроительный концерн Boeing показал изображение перспективного истребителя шестого поколения, предварительная разработка которого ведется для ВВС США.
По предварительной оценке, истребители могут поступить на вооружение в 2030-х годах, передает N+1.
Вероятно истребитель сможет выполнять крейсерские полеты на сверхзвуковой скорости и преодолевать системы противовоздушной обороны противника. Предположительно, истребитель будет опционально пилотируемым, то есть его можно будет использовать в качестве беспилотного летательного аппарата или в роли обычного самолета под управлением пилота.
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Как ожидается, список требований к новому «семейству систем» военные сформируют после того, как проанализируют современные оружейные разработки и то, как они отразятся на способах ведения боевых действий в будущем. В январе будущего года ВВС США начнут принимать на рассмотрение концепции нового боевого самолета, сформированные американскими авиастроительными компаниями.
В проекте разработки нового боевого самолета помимо Boeing намерены принять компании Northrop Grumman и Lockheed Martin. Norhtrop Grumman представила свое видение перспективного боевого самолета в декабре прошлого года.
Компания Lockheed Martin представила возможный внешний вид своей версии истребителя шестого поколения еще в 2012 году.