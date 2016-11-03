Boeing представил проект истребителя шестого поколения

По предварительной оценке, истребители могут поступить на вооружение в 2030-х годах, передает N+1.

Вероятно истребитель сможет выполнять крейсерские полеты на сверхзвуковой скорости и преодолевать системы противовоздушной обороны противника. Предположительно, истребитель будет опционально пилотируемым, то есть его можно будет использовать в качестве беспилотного летательного аппарата или в роли обычного самолета под управлением пилота.

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Как ожидается, список требований к новому «семейству систем» военные сформируют после того, как проанализируют современные оружейные разработки и то, как они отразятся на способах ведения боевых действий в будущем. В январе будущего года ВВС США начнут принимать на рассмотрение концепции нового боевого самолета, сформированные американскими авиастроительными компаниями.

В проекте разработки нового боевого самолета помимо Boeing намерены принять компании Northrop Grumman и Lockheed Martin. Norhtrop Grumman представила свое видение перспективного боевого самолета в декабре прошлого года.

Компания Lockheed Martin представила возможный внешний вид своей версии истребителя шестого поколения еще в 2012 году.