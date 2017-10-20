Тарантино признался, что "из первых рук" знал о домогательствах Вайнштейна

Американский режиссер Квентин Тарантино, фильмы которого продюсировал обвиняемый в многочисленных случаях сексуальных домогательств Харви Вайнштейн, заявил, что знал о неподобающем поведении последнего по отношению к женщинам. Об этом он заявил газете The New York Times, передает РБК.

«Я знал достаточно, чтобы сделать больше, чем я сделал», — cказал Тарантино и уточнил, что это были не обычные слухи и сплетни, а информация «из первых рук». «Я знал, что он делал так несколько раз», — признал режиссер.

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«Жаль, что я не взял на себя ответственность за то, что я слышал. Если бы я тогда сделал то, что должен был, мне пришлось бы не работать с ним», — резюмировал Тарантино.

За несколько дней до этого Тарантино заявил, что ему нужно взять паузу в несколько дней, перед тем, как сделать публичное заявление.

Как сообщал УНИАН-Таблоид, актриса Эшли Джадд обвинила Вайнштейна в сексуальных домогательствах. Позднее об аналогичных случаях заявили еще девять женщин. Анджелина Джоли, Эмма Уотсон, Колин Ферт, Леа Сейду и другие также высказались о скандале.Сам Вайнштейн не стал выступать с опровержением и заявил, что сожалеет о том, как «вел себя с коллегами в прошлом».